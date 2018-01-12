Жириновский потерял контроль, обещал массовые убийства и напал на гостя телешоу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время обсуждения боевых действий на Украине в ток-шоу «60 минут» потерял над собой контроль. Фрагмент выпуска опубликовали в Instagram.

Гости студии обсуждали вооружение, которое США поставили Украине. Политолог Вадим Трюхан отказался реагировать на реплики Жириновского, заявив, что тот устраивает цирк. Затем он приказал политику не угрожать украинцам. После этого Жириновский двинулся на него.

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«Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев!» — кричал он, приближаясь к Трюхану. Либерал-демократ заявил, что Украина ответит за каждого убитого на Донбассе, кричал, чтобы тот убирался из студии, обозвал его скотиной, бил кулаком по стойке. Ведущие пытались утихомирить политика, напоминая, что он участвует в предвыборной гонке, но Жириновский не успокаивался. Конфликт утих, однако Трюхан все же покинул студию, когда лидер ЛДПР попытался его поддеть. «На вокзал не езжай, Трюхан, тебя там арестуют!» — сказал он ему в след.

Программа «60 минут» выходит на «России 1» с сентября 2016 года. Ее ведет семейная пара — Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В октябре 2017 года источники kp.ru раскрыли гонорары украинских и американских политологов за участие в политических ток-шоу. По их словам, на участии в российских программах некоторые из них зарабатывают до миллиона рублей в месяц.

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