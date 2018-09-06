Стрелявшего на встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья задержали

Полиция задержала и привлекла к административной ответственности мужчину, открывшего стрельбу на встрече избирателей с кандидатом в губернаторы Подмосковья Лилией Беловой, передает РИА Новости в четверг, 6 сентября.

«Водитель автомобиля "Лада", житель города Ярославль, произвел в воздух выстрел, предположительно, из травматического пистолета, пострадавших нет», — сообщили агентству в управлении МВД по Сергиево-Посадскому району.

На мужчину составили протокол по статье 20.13 КоАП («Стрельба из оружия с нарушением установленных правил»).

Инцидент произошел накануне вечером в деревне Мехово, где кандидат от партии «Альянс зеленых» Лилия Белова встречалась с экологическими активистами.

«В конце встречи в толпу заехала какая-то "Газель", и ехала за ней еще какая-то машина, — рассказал председатель партии Александр Закондырин. — И из этой второй машины прозвучало несколько хлопков-выстрелов, после чего, собственно, они уехали. А они (участники встречи) поехали в полицию, написали соответствующее заявление».

«Зеленые» намерены обеспечить Белову охраной до конца избирательной кампании.

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