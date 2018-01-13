Коммунист умер на встрече с кандидатом в президенты

Участник встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым умер во время мероприятия. Об этом РИА Новости сообщил член партии Александр Ющенко.

«Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Все очень скоординированно, все очень точно», — сказал Ющенко, добавив, что у мужчины была болезнь, которая и стала причиной смерти.

После минуты молчания собрание продолжилось. В беседе с ТАСС Ющенко уточнил, что умерший возглавлял совет ветеранов и был «сторонником КПРФ».

Грудинин — член экспертного совета при правительстве России, заместитель председателя одного из комитетов Торгово-промышленной палаты, с 1995 года руководит подмосковным совхозом имени Ленина.

Он стал вторым после лидера ЛДПР Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом в президенты. Действующий глава государства Владимир Путин участвует как самовыдвиженец. Выборы президента пройдут 18 марта.

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