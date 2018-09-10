Воробьев обошел соперников на выборах губернатора Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») набрал более 62 процентов голосов на выборах главы региона по итогам подсчета двух третей протоколов. Такие данные публикует подмосковный избирком.

На данный момент обработано более 65 процентов бюллетеней.

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На втором месте расположился Константин Черемисов (КПРФ), он получил 12,99 процента голосов. За ним с 7,51 процента следует Лилия Белова («Альянс зеленых»). Кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев набрал 5,76 процента, а Борис Надеждин от «Партии роста» и Игорь Чистюхин от «Справедливой России» — чуть больше четырех процентов.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.

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