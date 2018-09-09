ЦИК отчитался о спокойной обстановке на выборах

Серьезных нарушений общественного порядка на выборах в единый день голосования в этом году не отмечалось. Об этом сообщил заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев, передает РИА Новости.

«По тем сводкам, которые мы получали из МВД в течение дня и получаем сейчас, и по той информации, которая приходит к нам на горячую линию, это один из самых спокойных единых дней голосования за последнее время», — сказал он.

Булаев подчеркнул, что ЦИК «находится в конструктивном взаимодействии с министерством внутренних дел» по вопросам, связанным с выборами.

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Как сообщил федеральный координатор ассоциации независимых наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) Роман Коломойцев, по данным на 18:23 мск ассоциация получила 318 сообщений о возможных нарушениях. Его слова передает ТАСС.

«Проблема решена в 34 случаях, 155 находятся в обработке», — сказал Коломойцев. По его словам, 118 сообщений оказались ложными, большинство жалоб касаются отсутствия видеонаблюдения на участках, подтверждения они не находят.

9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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