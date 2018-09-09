Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса бюллетеней на участке в Москве

Фейковое видео вброса бюллетеней на одном из избирательных участков в Москве поступило в общественный штаб по наблюдению за выборами столичного мэра. Об этом на брифинге рассказал глава штаба Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».

«Видно, как председатель встает и вбрасывет в урну пакет. Мы вывели на экран этот участок, и там видно, что это не участок 2342, другое расположение столов, другая организация пространства. Кто-то намерено скопировал участок и поставил московский титр», — рассказал Венедиктов.

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По его мнению, данное видео — намеренная фальсификация. «Мы столкнулись с намеренной фальсификацией. Нужно быть сумасшедшим, чтоб так встать и под камерами вбросить», — посетовал представитель общественности.

На пост мэра Москвы претендуют пять человек: действующий градоначальник Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дягтерев от ЛДПР, Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

Всего в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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