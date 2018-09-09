Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал в воскресенье на выборах мэра Москвы на избирательном участке №75 в центре столицы, передает ТАСС.

Он пообщался на избирательном участке с наблюдателями и поинтересовался, как проходит голосование. Ему ответили, что нарушений не зафиксировано.

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В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены порядка 65 миллионов человек.

На пост мэра Москвы претендуют пять человек: действующий градоначальник Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дягтерев от ЛДПР, Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

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