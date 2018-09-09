В России начался единый день голосования

В России стартовал единый день голосования. Первые избирательные участки открылись на Чукотке в 23:00 по московскому времени (8:00 по местному), где жители выбирают губернатора Чукотского автономного округа.

Всего в единый день голосования в 80 регионах страны пройдет более 4,7 тысячи выборов разного уровня. В частности, в 22 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.

В Москве выберут мэра города. На этот пост претендуют пять человек: действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дягтерев от ЛДПР, Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

Столичные избирательные участки откроются в 8:00, закроются — в 22:00.

Ранее 7 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не ожидает высокой явки на выборах. «Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках. Скорее всего, явка будет не очень высокой», — сказала она.

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