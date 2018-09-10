Жители Хабаровского края не смогли выбрать губернатора

В Хабаровском крае состоится второй тур выборов губернатора, сообщает в понедельник, 10 сентября, РИА Новости. По итогам подсчета 100 процентов голосов два кандидата — Сергей Фургал от ЛДПР и действующий глава региона Вячеслав Шпорт от «Единой России» — набрали по 36 процентов.

Разница в результатах составила всего 0,19 процента (35,81 процента у Фургала и 35,62 — у Шпорта). По закону, выборы проходят в один тур, когда один из претендентов набирает 50 процентов голосов.

Следующий этап голосования в Хабаровском крае может пройти 23 сентября.

Как передает «Интерфакс», лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен приехать в Хабаровск, чтобы лично поддержать Фургала.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.

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