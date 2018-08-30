Россиян перед выборами напугали ржавой водой и «зигами»

Новый агитационный ролик появился в интернете в преддверии единого дня голосования 9 сентября, его сюжет повторяет рекламу «Выборы… и гей на передержке», запущенную перед президентскими выборами. Ролик опубликован на видеохостинге YouTube в четверг, 30 августа.

Видео под названием «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы-2!» рассказывает о том, как изменилась жизнь семьи, которая не пошла голосовать на выборы губернатора Московской области, и главой региона был избран Остапенко. В частности, героям приходиться умываться ржавой водой, забирать детей с ночной смены в школе, а очередь в садик ждать более 40 лет.

Герои ролика также периодически отдают честь новому руководителю области со словами «Слава губернатору Остапенко».

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