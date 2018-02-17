За неявку на выборы пригрозили геями на передержке и лимитом на туалет

В сети набирает популярность шутливый ролик, который рассказывает, что может произойти в России, если пропустить президентские выборы 18 марта. Видео опубликовано на YouTube.

По сюжету, главный герой запрещает супруге заводить будильник на девять утра воскресенья, чтобы поспать подольше, несмотря на ее намерение успеть на выборы. На следующий день он просыпается от звонка в дверь: на пороге военные, они хотят забрать его в армию, так как призывной возраст повысился до 60 лет. Затем сын просит у него четыре миллиона для школы, а позже на кухне герой обнаруживает «гея на передержке»: по новым законам, каждый гражданин страны обязан на время взять домой гомосексуала, если тот расстался с партнером. Антагонист прячется от всех в туалете и слышит механический голос, говорящий: «Внимание, количество посещений туалета ограничено».

После всего герой просыпается снова и понимает, что все увиденное ему приснилось. Он будит жену и требует, чтобы они немедленно шли голосовать, «а то поздно будет».

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