Ошибку с Путиным-победителем непрошедших выборов исправили

Ошибку, из-за которой в поисковике Google действующий президент России Владимир Путин указывался победителем предстоящих выборов главы государства, исправили. В настоящее время система выдает корректные результаты при запросах «Президентские выборы в России 2018» и «выборы 2018».

Как объяснил исполнительный директор российского отделения «Викимедиа» Станислав Козловский, ошибка произошла из-за пользователя, который подредактировал в «Википедии» материал о грядущем голосовании. «Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — рассказал он РБК.

Он добавил, что в онлайн-энциклопедии устранили недочет через 20 минут, затем ошибка исчезла и из Google.

Ошибка при запросе о выборах 1 /3

Ранее сообщалось, что виджет Google показывает данные о Путине-«победителе» по разным вариантам запроса, при чем не только на русском, но и на английском языке.

Пользователи сети предложили считать произошедшее вмешательством американцев в российский выборы и предположили, что Google могли взломать хакеры.

Выборы президента России пройдут 18 марта. К 14 января зарегистрированными кандидатами стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Путин участвует в кампании как самовыдвиженец.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!