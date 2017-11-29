На картах Google обнаружили инопланетный корабль

Житель австралийского города Дарвин Дин Стокс (Dean Stocks) обнаружил на картах Google изображение объекта, напоминающего инопланетную летающую тарелку. Об этом сообщает The Daily Mail.

Молодой человек искал на карте расположение города Теннант-Крик (Северная Территория, Австралия). Он переключился в режим Street View и отчетливо увидел в небе инопланетный корабль.

«Я знаю, что все скажут, будто это просто отражение в небе водохранилища Теннант-Крик или что-нибудь в этом духе», — отметил Стокс.

Издание отмечает, что это может быть как отражение, так и след от вспышки камеры Google. Опрошенные журналистами эксперты также допускают, что фотография была просто обработана в фотошопе. При этом австралиец уверен, что видел именно НЛО. Он отправился в Теннант-Крик к найденному на карте месту, чтобы исследовать его.

В начале ноября на картах Google был обнаружен знаменитый космический корабль Millennium Falcon, или «Сокол тысячелетия» из «Звездных войн». Модель была спрятана среди деревьев рядом с гольф-клубом к юго-западу от Лондона.