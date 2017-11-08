На картах Google нашли спрятанный космический корабль

Карты Google помогли фанатам «Звездных войн» обнаружить знаменитый космический корабль Millennium Falcon, или «Тысячелетний сокол», появляющийся в нескольких фильмах франшизы. Об этом сообщает New York Post.

Модель корабля была спрятана от посторонних глаз среди деревьев рядом с гольф-клубом в 27 милях к юго-западу от Лондона.

Натуралистичный макет корабля, который впервые показали в «Звездных войнах» в 1977 году, оставила съемочная группа новой картины «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», которая выйдет на экраны 15 декабря. В последнем опубликованном трейлере видно, как Люк Скайуокер заходит в кабину пилота в том самом «Тысячелетнем соколе».

На картах Google нередко замечают что-нибудь неожиданное. Так, в октябре пользователи обнаружили там зловещую куклу, одновременно напоминающую пришельца и черта. Фигура, притаившаяся на балконе дома в одном из городов Франции и запечатленная камерами Google Street View, так напугала пользователей, что компании пришлось подвергнуть изображение цензуре.



