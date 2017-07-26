Британка обнаружила умершую мать на панорамах Google

Британка Дениз Андерхилл (Denise Underhill) обнаружила свою мать Берил Тертон (Beryl Turton), умершую в 2015 году, на панораме Google Street View. Об этом сообщает The Sun.

После смерти матери Андерхилл переехала из английского города Тамуорт (графство Стаффордшир) во Флориду (США). Она использовала сервис, чтобы посмотреть на свой старый дом, и обнаружила, что на панораме была запечатлена ее мать, поливающая куст.

Андерхилл рассказала, что почувствовала тоску по ней и решила вспомнить, как выглядел семейный особняк. «Я думаю, кто-то хотел, чтобы я это увидела», — рассказала девушка журналистам.

В феврале жительница тайваньского города Чжанхуа Цзя Цзя У рассказала о том, как обнаружила на Google Street View своего покойного деда. После смерти родственника она начала искать его фотографии в интернете, проверила улицы города в сервисе и увидела его на панораме разгружающим коробки в ярко-желтой футболке.