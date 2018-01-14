Google объявил Путина победителем президентских выборов

Поисковая система Google по запросам «Президентские выборы в России 2018» и «выборы 2018» начала выдавать результаты, в которых победителем предстоящего мартовского голосования указан действующий глава государства Владимир Путин.

Виджет Google показывает данные о Путине-«победителе» по разным вариантам запроса, а также не только на русском, но и на английском языке.

Пользователи «ВКонтакте» предположили, что ранее кто-то отредактировал статью в «Википедии», откуда собирают информацию инструменты Google. В материале могли указать «результаты» еще не состоявшихся выборов. На момент публикации заметки такой информации в статье «Президентские выборы в России (2018)» не содержалось.

Выборы президента России пройдут 18 марта. К 14 января зарегистрированными кандидатами стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Путин участвует в кампании как самовыдвиженец.

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