Google поборется с «российской пропагандой» в интернете

Google снизит выдачу сайтов с «российской пропагандой». Об этом сообщает Motherboard со ссылкой на исполнительного директора Alphabet Эрика Шмидта (Eric Schmidt).

По его словам, в компании собираются бороться с российскими сайтами, попадающими в поисковую выдачу Google News, а именно с телекомпанией RT и агентством Sputnik. «Мы стараемся перенастроить систему и предотвратить это», — заявил он на форуме, посвященном международной безопасности в Галифаксе (Канада).

Исполнительный директор Alphabet отметил, что, несмотря на «распространение дезинформации или чего похуже», в Google не собираются прибегать к блокировке сайтов RT и Sputnik. «Мы так не работаем. Я категорически против цензуры», — пояснил Шмидт.

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В конце октября Twitter запретила аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik публиковать любые рекламные посты. Как пояснили в компании, данное решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США. Руководство Twitter добавило, что это решение далось им нелегко.

20 октября стало известно, что RT отказалась регистрироваться в США в качестве иноагента. По утверждению представителей телекомпании, они будут оспаривать соответствующее требование американского Минюста.