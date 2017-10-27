Песков назвал Russia Today и Sputnik свободными СМИ

Американская компания Twitter, решившая снять всю рекламу с аккаунтов телеканала Russia Today и Sputnik, стала жертвой глубоких предрассудков в отношении российских СМИ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

«Мы сожалеем в этой связи. Компания фактически создает прецедент неравного отношения к своим клиентам, что, безусловно, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей этой сети», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента также выразил надежду на то, что в компании сочтут необходимым детальнее разобраться в этой ситуации. «Работа свободных СМИ, к коим относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы», — подчеркнул Песков.

Накануне сеть микроблогов запретила аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik публиковать любые рекламные посты. Как пояснили в компании, данное решение было принято на основе выводов американского разведывательного сообщества о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США. Руководство Twitter добавило, что это решение далось им нелегко.

В знак протеста свой аккаунт в Twitter удалил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

20 октября стало известно, что RT отказалась регистрироваться в США в качестве иноагента. По утверждению представителей телекомпании, они будут оспаривать соответствующее требование американского Минюста.