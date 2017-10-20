RT попытался уклониться от регистрации в качестве иностранного агента в США

Российская телекомпания RT (прежде — Russia Today) проигнорировала сроки регистрации в качестве иностранного агента, сообщает CNN. RT необходимо было подать документы до 17 октября, однако этого не произошло.

Крайний срок регистрации был установлен Минюстом США. Судя по документам министерства, телеканал в новом статусе так и не зарегистрировался. Копию предписания ведомства CNN не показала, а в ведомстве давать комментарии на эту тему отказались.

В то же время в RT заявили, что будут оспаривать решение министерства и попытаются избежать получения статуса иноагента.

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«Наши юристы делают все возможное, чтобы RT избежала необходимости регистрироваться в соответствии с Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается. По их советам мы пока не говорим подробнее о наших действиях», — пояснила руководитель пресс-службы канала Анна Белкина.

Эксперты в разговоре с CNN отметили, что установление крайнего срока для регистрации иностранных агентов нехарактерно для Минюста США.Однако такое происходит, когда в ведомстве подозревают, что компания не захочет регистрироваться добровольно.

FARA обязывает отдельных иностранных лиц или организации раскрывать источники финансирования. Акт призван оградить общественность США от зарубежной пропаганды и создает преграды для работы медиа. Из СМИ иноагентами в США признаны японская телекомпания NHK и китайская газета The China Daily.

Ранее в октябре главный редактор RT Маргарита Симоньян допустила, что канал может прекратить вешание а Соединенных Штатах. Она назвала требование о регистрации давлением со стороны американских властей.