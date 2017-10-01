RT заявил о давлении со стороны США и возможном уходе с территории Америки

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила о возможном прекращении вещания российского телеканала в США из-за давления американских властей и требований регистрации в качестве иностранного агента. Об этом она сообщила в интервью НТВ.

По словам Симоньян, американские официальные лица и СМИ буквально выживают сотрудников RT из США и даже угрожают им. «Они стали пугать журналистов, что "вот с ними работать нехорошо, это волчий билет". Нас перестали аккредитовывать, перестали давать нам интервью. Был даже целый список, он неоднократно утекал, люди, которые категорически не должны ходить на RT, не должны с нами общаться», — пожаловалась она.

Материалы по теме Опасней, чем ИГ Почему Евросоюз боится российской пропаганды

Главред RT отметила, что юристы советуют телеканалу подчиниться требованиям и зарегистрироваться в качестве иностранного агента. «Если мы не подчинимся и не зарегистрируемся, то следующим шагом наших людей просто посадят в тюрьму, у нас арестуют имущество», — считает она.

Симоньян заявила, что при худшем развитии событий RT покинет США и прекратит вещание на территории страны, а Россия ответит «тем же по отношению к американским СМИ». Она добавила, что в таком случае сотрудники телеканала будут вынуждены использовать другие методы для общения с американской аудиторией.

Ранее член палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллин выступил за регистрацию RT в качестве иностранного агента, сообщает «Интерфакс». Это, по его мнению, отвечало бы интересам американской аудитории.