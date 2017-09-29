Совбез обсудил давление на российские СМИ за рубежом

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил нарастающее давление на российские СМИ за рубежом. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля уточнил, что в ходе совещания обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, связанные с социально-экономическим развитием, а также сирийская проблематика.

«Затрагивалась тема по продолжающемуся и порой нарастающему давлению на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ», — уточнил пресс-секретарь президента.

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Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала Russia Today (RT) в качестве иностранного агента, сообщает «Интерфакс». Это, по его мнению, отвечало бы интересам американской аудитории. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что регистрация канала в США качестве иноагента может привести к прекращению его работы в этой стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ».

Прошедшим летом российских журналистов несколько раз высылали с Украины. В частности, в середине августа Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны российскую журналистку, сотрудницу ВГТРК Тамару Нерсесьян.