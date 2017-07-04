Заключенные Гуантанамо пожаловались на «пытки» каналом RT

Заключенные тюрьмы для террористов Гуантанамо рассказали о «пытках» каналом RT. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает The Daily Beast.

Из переписки бывшего соратника Усамы бен Ладена и заключенного крыла Гуантанамо под названием «Лагерь-7» Мухаммада Рахима аль-Афгани (Muhammad Rahim al-Afghani) с его адвокатом Карлосом Варнером (Carlos Warner) стало известно, что аль-Афгани и еще 14 узников-террористов ограничивают в выборе новостных англоязычных телеканалов российским RT. «Все западные новости мы получаем из Москвы», — признается он.

Представитель Гуантанамо Джон Робертсон (John Robinson) отказался комментировать проводимые в «Лагере-7» операции. Тем не менее, он добавил, что RT есть в списке спутниковых каналов, доступных для просмотра заключенным.

По признанию самого аль-Афгани, он смотрел российский новостной канал более двух лет, сформировал о нем довольно критическое мнение и предпочел следить за американским реалити-шоу «Семейство Кардашьян». «Смешно, что RT нравится президент США Дональд Трамп, они больше не говорят о Гуантанамо. Все это фейковые новости. Пропаганда — это не новости», — подчеркнул он.

«Лагерь-7» — наиболее секретная часть Гуантанамо. В крыле, куда запрещен доступ для журналистов и правозащитников, содержится 15 наиболее опасных террористов, пойманных властями США.