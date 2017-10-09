Москва пригрозила включить ряд американских СМИ в список иноагентов

Минюст России направил уведомление ряду американских СМИ о возможности включения их в список иноагентов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах, это связано с вероятным приданием статуса иноагента в США изданиям RT и Sputnik.

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Под ограничения могут попасть «Голос Америки», «Радио Свобода», интернет-проекты «Настоящее время», «Фактограф», «Крым.реалии», «Радио Свободы на татарском языке», «Кавказ.реалии» и «Idel.реалии». В частности, им могут сократить количество аккредитаций МИД России, также они подвергнутся тщательной проверке на предмет соблюдения трудового и налогового законодательства.

Источник уточнил, что Генпрокуратура обладает достаточными полномочиями для признания уличенных во вмешательстве во внутренние дела России СМИ нежелательными организациями на территории России.

Позднее в пресс-службе Минюста подтвердили, что Россия будет применять принцип взаимности в ответ на притеснения российских журналистов в США.

Ранее член палаты представителей от Демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента, сообщает «Интерфакс». Это, по его мнению, отвечало бы интересам американской аудитории. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что регистрация канала в США качестве иноагента может привести к прекращению его работы в этой стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ».