Сенатор Косачев удалил свой Twitter в знак протеста

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев удалил свой аккаунт в Twitter после того, как социальная сеть объявила о запрете на рекламу со всех аккаунтов Russia Today и Sputnik. Об этом сообщает RT.

В настоящее время при попытке зайти на аккаунт появляется надпись: «К сожалению, такой страницы нет!».

Косачев в беседе с RT рассказал о намерении удалить аккаунт в Twitter после решения соцсети по этому телеканалу, а также информагентству Sputnik.

В четверг, 26 октября, Twitter запретил аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik публиковать любые рекламные посты. Такое решение соцсеть приняла на основе выводов американского разведывательного сообщества о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США.