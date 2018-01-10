В Москве обнаружили гигантскую надпись «Господи, помоги России»

В сети обратили внимание на огромную надпись «Господи, помоги России», расположенную недалеко от села Рождествено в московском районе Митино. Первыми буквы на Google Maps заметили администраторы Telegram-канала «Код Дурова».

Объект обозначается как туристический и, если верить карте, работает круглосуточно. Как уверяют администраторы «Кода Дурова», буквы появились совсем недавно.

Пользователи Google Maps активно комментируют необычное явление. «Трудно найти буквы в зарослях, да и грязновато, зато какой вид на Митино», — подчеркнул один из них. Большинство комментаторов проникается надписью и требует у Бога и святых защитить и сохранить Россию. «Господи, помоги нам всем. Николай Угодник, защити», — просят они.

В прикрепленных к геометке фотографиях можно обнаружить снимки гигантской канавы-надписи и вид на Митино. В Telegram-канале отмечается, что происхождение надписи доподлинно неизвестно.

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