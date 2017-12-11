Создана карта популярности мужского обрезания

На Reddit появилась карта популярности мужского обрезания в разных странах мира. Пост был опубликован посетителем портала с ником PatThePope.

Опираясь на данные Национального центра биотехнологической информации (NCBI), PatThePope показывает, что особой популярностью обрезание пользуется среди мужского населения Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии и США.

Также обрезание часто делают в Южной Корее. Пользователи Reddit предположили, что это может быть связано с тесными отношениями с американцами и модой на обмен студентами.

Максимальная популярность мужского обрезания наблюдается в Афганистане, Габоне, Йемене, Иране, Мавритании, Марокко, Таджикистане, Тунисе, Западной Сахаре и на Коморских островах — более 99 процентов. В России этот показатель варьируется от 10 до 20 процентов.

По словам специалистов Национальной служба здравоохранения Англии (NHS), существует несколько причин, заставляющих мужчин идти на обрезание. Помимо политических и религиозных, есть и медицинские, передает The Independent.