В сети создали карту саратовских гопников

В сети появилась «гоп-карта» для гостей Саратова. Пост был опубликован пользователем с ником Zimorodok в специальном разделе портала Pikabu «Саратов VS Омск».

Создатели карты окрасили районы Саратова в разные цвета и разместили в каждом фигурки гопников от одной до пяти — в зависимости от уровня опасности. Самым благополучным районом города оказался Фрунзенский. Там «картографы» расположили всего одного гопника. «Почти никогда не страшно», — отметили они.

В Октябрьском и Волжском районах оказалось по два гопника — это значит, что там «страшно только ночью». Самым опасным местом Саратова оказалась «Комса» (поселок Комсомольский). По мнению авторов карты, о населенном пункте даже «страшно упоминать».

Материалы по теме «Пацаны вообще ребята» Как русские гопники покорили интернет и научили Запад сидеть на кортах

Посетителям Pikabu приглянулась «гоп-карта», и они принялись активно шутить на тему «ровных пацанов» из Саратова. «"Комса" — это эдакий Ватикан, где восседает Папа-гопник?» — в шутку поинтересовался один из них.

«Пацаны-кардиналы сегодня выбрали нового Папу, над падиком Сыча-Павлуши белый дым сигарет», — поддержали его другие пользователи.

К обсуждению в разделе «Саратов VS Омск» присоединились и жители Омска, которые наперебой принялись доказывать, что их город гораздо опаснее Саратова. Они даже похвастались собственной «гоп-картой».