Джонсон: Оборона ВСУ ослабевает по всей линии фронта

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) слабеет по всей линии фронта. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия ведет боевые действия на территории Украины сразу по шести направлениям. По сути, украинская оборона растягивается и ослабевает по всей линии фронта. Когда она рухнет — не знаю. Но думаю, это произойдет скорее раньше, чем позже», — сказал он.

По его словам, НАТО рассчитывало использовать Украину в качестве прокси и ослабить Россию, однако сейчас ослабевает именно альянс. Джонсон отметил, что внутри НАТО «растут разногласия и нет единого мнения».

Ранее сообщалось, что армия России продвинулась на славянском направлении. Отмечается, что российским подразделениям осталось продвинуться менее 10 километров до Краматорска.