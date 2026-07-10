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12:34, 10 июля 2026Бывший СССР

Армия России продвинулась на славянском направлении

Подразделения ВС России продвинулись на славянском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогли продвинуться на славянском направлении. Об этом пишет Telelgram-канал «Иди и смотри».

«Бои идут в Малиновке, ВСУ пытаются контратаковать», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что российским подразделениям осталось продвинуться менее 10 километров до Краматорска.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для укрепления обороны Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) направило к ним элитные подразделения и иностранных наемников.

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