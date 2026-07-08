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01:38, 8 июля 2026Бывший СССР

ВСУ направили элиту и наемников для укрепления Славянска и Краматорска

Марочко: ВСУ направили элиту и наемников для укрепления Славянска и Краматорска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) для укрепления обороны Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) направило к ним элитные подразделения и иностранных наемников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, командование ВСУ направило в эти районы «все, что есть».

«Максимальное количество и рекрутов, и наемников, и так называемых элитных служб для того, чтобы держать как можно дольше линию обороны», — перечислил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы (ВС) России отрежут логистику ВСУ в районе подконтрольных Киеву Славянска и Краматорска, а затем окружат эти города.

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