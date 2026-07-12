Стало известно о возможной роли Израиля в возобновлении атак США на Иран

WSJ: Израиль мог склонить США к возобновлению ударов по Ирану, передав данные о покушении

Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, израильская разведка могла передать Вашингтону информацию о якобы подготовке Тегерана к покушению на американского президента Дональда Трампа. После этого глава Белого дома улетел из Турции на старом президентском борте. Уточняется, что на подаренном американскому лидеру Катаром самолете не оказалось должных оборонительных возможностей. При этом, по мнению источников WSJ, эта угроза была сочтена не совсем правдоподобной.

Ранее Вооруженные силы США вновь атаковали Иран. Целями атаки стали системы противовоздушной обороны (ПВО), радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников.