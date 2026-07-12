ВВС США подняли в воздух самолеты на Ближнем Востоке

РИА Новости: Четыре самолета ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом

Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Уточняется, что на фоне обострения конфликта между США и Ираном в небо поднялись как минимум три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен по крайней мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.