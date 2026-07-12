Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:22, 12 июля 2026Мир

ВВС США подняли в воздух самолеты на Ближнем Востоке

РИА Новости: Четыре самолета ВВС США подняты в воздух над Оманским заливом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: M10s / Keystone Press Agency / Reuters

Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Уточняется, что на фоне обострения конфликта между США и Ираном в небо поднялись как минимум три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus. Также в регионе замечен по крайней мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США ударили по Ирану
    Запад предупредили о бумеранге за поддержку ударов по России
    Стало известно о возможной роли Израиля в возобновлении атак США на Иран
    Москвичам назвали срок окончания дождей
    Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
    ВСУ атаковали Севастополь
    В Севастополе ограничили электроснабжение
    Президент Чехии раскрыл отношение союзников к стране
    ВВС США подняли в воздух самолеты на Ближнем Востоке
    В США раскрыли состояние обороны ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok