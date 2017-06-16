Создана «самая раздражающая» карта Европы

Пользователь Reddit с ником xxTheHoffsNosexx опубликовал на портале карту Европы, на которую нанес самые раздражающие символы для жителей каждой страны. Пост собрал почти 20 тысяч голосов, из которых 75 процентов — «за».

На несколько европейских стран наложены флаги других государств, с которыми у них напряженные отношения. К примеру, Турция окрашена в цвета флага Армении, Норвегия — в шведский флаг. На месте Шотландии виден флаг Англии, поскольку шотландцы ненавидят, когда их путают с англичанами.

Часть России пользователь окрасил в цвета радужного флага, намекая на то, что россиян раздражают представители ЛГБТ-сообщества. Латвия и Литва на карте объединены и, по мнению автора карты, раздражаются больше всего от вида картофеля. Венгрии на изображении вообще не оказалось, поскольку о ее существовании никто не помнит, считает юзер.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни смеются над картой и восхищаются способностью ее создателя подметить особенности каждой страны, а другие злятся на пост и жалуются на его оскорбляющий характер администрации Reddit.