Интернет и СМИ
 

В сети поделились историями о самой страшной боли

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Пользователи Reddit активно обсуждают моменты жизни, когда они испытывали сильную физическую боль. На момент написания заметки тред содержит более семи тысяч комментариев.

Самый популярным оказался рассказ пользователя под ником jessisrad о том, как он одновременно сломал ребро и подхватил сильный кашель. Оказалось, что с такой ситуацией сталкивались еще около десяти юзеров.

Другие пользователи признались, что никогда в жизни не испытывали болей сильнее, чем при камнях в почках. «Единственное, что я мог сделать, — свернуться в позе эмбриона», — поведал юзер под ником VirtualEyeroll. В ветке обсуждений болезни нашлись и те, кто помимо нее прошел через лечение нескольких переломов рук. Они подтвердили, что проблемы с камнями причинили им куда больше боли.

Еще пару десятков комментаторов рассказали о том, как в самых неподходящих ситуациях их настиг приступ аппендицита: во время экзамена, в чужой стране или среди незнакомых людей.

Некоторые вспомнили моменты, когда пробуждение после сложных операций сопровождалось резкой болью. Как оказалось, в нескольких случаях медсестры забывали оставить им обезболивающие таблетки.

В апреле посетители портала Reddit собрали самые странные существующие сочетания еды, которые в действительности оказались довольно вкусными. В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдса» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.

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