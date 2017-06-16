В сети поделились историями о самой страшной боли

Пользователи Reddit активно обсуждают моменты жизни, когда они испытывали сильную физическую боль. На момент написания заметки тред содержит более семи тысяч комментариев.

Самый популярным оказался рассказ пользователя под ником jessisrad о том, как он одновременно сломал ребро и подхватил сильный кашель. Оказалось, что с такой ситуацией сталкивались еще около десяти юзеров.

Другие пользователи признались, что никогда в жизни не испытывали болей сильнее, чем при камнях в почках. «Единственное, что я мог сделать, — свернуться в позе эмбриона», — поведал юзер под ником VirtualEyeroll. В ветке обсуждений болезни нашлись и те, кто помимо нее прошел через лечение нескольких переломов рук. Они подтвердили, что проблемы с камнями причинили им куда больше боли.

Еще пару десятков комментаторов рассказали о том, как в самых неподходящих ситуациях их настиг приступ аппендицита: во время экзамена, в чужой стране или среди незнакомых людей.

Некоторые вспомнили моменты, когда пробуждение после сложных операций сопровождалось резкой болью. Как оказалось, в нескольких случаях медсестры забывали оставить им обезболивающие таблетки.

В апреле посетители портала Reddit собрали самые странные существующие сочетания еды, которые в действительности оказались довольно вкусными. В частности, один из пользователей припомнил, как попробовал картофельную котлету «хашбраун» из «Макдоналдса» с земляничным джемом, а другой предложил обмакивать попкорн в соус для начос.