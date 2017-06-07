Найдено хранилище самых «отвратительных» фотографий в интернете

Пользователи развлекательного портала Reddit поделились работами, снимками и картинками, которые они считают худшими, из тех, что встречались им в интернете. Они начали выкладывать их в треде «Бредовые художники», обсуждение быстро вышло в топ ресурса.

Завсегдатаи сайта присылали фото странных артов, которые люди выдают за современное искусство, сувениров ручной работы, картин непрофессионалов, а также «шедевры» мейкапа и маникюра, когда-либо увиденные ими на просторах интернета.

Фото: Facebook 1 /6

Тема вызвала большой интерес и широкое обсуждение. Пользователи вспомнили и про бюст футболиста Криштиану Роналду, который в марте установили у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра. Пользователи сети тогда высмеяли автора скульптуры Эммануэля Сантоса за непохожесть творения на прототип.

Всего посетители портала оставили несколько сотен собственных вариантов работ «бредовых артистов», подсмотренных в интернете.