Charlie Hebdo посмеялся над кандидатом в президенты Франции и его зрелой женой

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона и его жену Бриджит. Картинка появилась в разделе «Рисунок дня».

Лидер движения «Вперед!» изображен на синем фоне с надписью «Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки», передает РИА Новости. На передний план художники поместили супругу Макрона, говорящую мужу: «Надень свою непромокаемую курку, мой котенок».

Макрон женился на Бриджит, которая преподавала ему французский в школе, в 2007 году. Избранница 39-летнего кандидата в президенты старше его на 24 года.

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Опросы общественного мнения предрекают политику победу на президентских выборах. По данным МВД Франции, по итогам первого тура Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — бывшая лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,53 процента.

Ранее в поддержку Макрона высказались, в частности, его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон.

Второй тур выборов назначен на 7 мая.