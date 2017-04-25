Charlie Hebdo посмеялся над кандидатом в президенты Франции и его зрелой женой

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона и его жену Бриджит. Картинка появилась в разделе «Рисунок дня».
Лидер движения «Вперед!» изображен на синем фоне с надписью «Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки», передает РИА Новости. На передний план художники поместили супругу Макрона, говорящую мужу: «Надень свою непромокаемую курку, мой котенок».
Макрон женился на Бриджит, которая преподавала ему французский в школе, в 2007 году. Избранница 39-летнего кандидата в президенты старше его на 24 года.
Опросы общественного мнения предрекают политику победу на президентских выборах. По данным МВД Франции, по итогам первого тура Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — бывшая лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,53 процента.
Ранее в поддержку Макрона высказались, в частности, его бывшие соперники — кандидат от Соцпартии Бенуа Амон и представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон.
Второй тур выборов назначен на 7 мая.