Марин Ле Пен ушла с поста лидера «Национального фронта»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ушла с поста лидера партии «Национальный фронт». Об этом сообщает BBC News.

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Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше партийных распрей. «Начиная с этого вечера я не глава "Национального фронта". Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим!» — заявила она. BBC News отмечает, что французский термин, который применила Ле Пен для описания своего ухода, означает, что он будет временным.

Помимо нее, во втором туре президентских выборов 7 мая будет участвовать лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон — именно ему опросы общественного мнения предрекают победу.

По данным МВД Франции, по итогам первого тура выборов Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель Ле Пен с 21,53 процента.