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02:29, 12 июля 2026Россия

В Севастополе ограничили электроснабжение

Развожаев: В Севастополе временно ограничили электроснабжение
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Севастополе решили вынужденно отключить электроснабжение. Мера является временной, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как уточнил он, действия необходимы, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Это нужно для недопущения аварии во всей энергосистеме.

«На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — написал Развожаев, подчеркнув, что украинские паблики пишут о якобы взрыве в Севастополе, но это фейк.

Губернатор попросил местных жителей отнестись с пониманием к временным трудностям. Когда объем и сроки энергоограничений будут определены конкретно, то график будет опубликуют дополнительно.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев, говоря о «серьезном росте цен» на местных автозаправках, объяснил, что с учетом повышенных логистических расходов компании вынуждены поднимать цены на топливо до тех, что соответствуют текущим реалиям.

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