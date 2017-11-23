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Создана карта «вторжений инопланетян» на Землю

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В сети отыскали интерактивную карту сообщений о неопознанных летающих объектах, созданную конспирологами, пишет The Daily Mail.

Проект под названием UFO Stalker наносит на карту точки с пояснениями, когда именно был виден объект, а также комментарии очевидцев. По данным сайта, в 2017 году было зарегистрировано почти 84 тысячи таких «необъяснимых» появлений, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Судя по карте, организаторы используют информацию со всего мира. К примеру, в России подобных отметок насчитывается несколько десятков.

При этом многие сообщения касаются неопознанных световых вспышек в небе и базируются исключительно на рассказах неизвестных очевидцев.

В октябре сообщалось, что Google скрыла из панорам Street View изображение странного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси. Компания решила удалить упоминания странной фигуры после многочисленных жалоб встревоженных пользователей.

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