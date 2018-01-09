Москвичей массово забросило в океан

Жители Москвы заметили сбои при работе мобильных навигаторов, из-за которых их местоположение определяется так, будто они находятся посреди океана. На это обратило внимание издание vc.ru.

По данным портала, в неполадками столкнулись пользователи карт «Яндекса», Apple и Google. Так, в районе центра Москвы карты «перемещали» юзеров в точку с координатами 0.0;0.0, которая находится в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Из-за сбоя GPS-сигнала некорректно работали сервисы такси и каршеринга. Так, пользователи служб такси пожаловались на завышенную стоимость поездок. По данным «Яндекс.Такси», операторы разбираются с подобными случаями вручную.

В конце 2016 года в «Яндексе» сообщали, что обучат свои сервисы автоматически реагировать на резкие изменения положения GPS и «возвращать» жителей столицы в исходную точку. Такая реакция последовала после случаев, когда пользователей «перебрасывало» в район аэропорта во время перемещения у стен Кремля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!