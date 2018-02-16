Ролик с «крутым обломом парня» толкнул россиян на откровения

В сети набирает популярность видеоролик креативной команды из Кирова под названием «Девушка круто обломала парня. 18+», в котором героиня отказывается от общения с новым знакомым из-за того, что тот не проголосовал на выборах.

В ролике девушка прерывает поцелуй с парнем в клубе вопросом, достаточно ли он взрослый и проголосовал ли на выборах. После того, как спутник признается, что не сделал этого, героиня его «отшивает». Создатели видео объяснили, что сделали его, поскольку их «достала унылая политическая реклама последних лет». Публикация собрала уже более 600 тысяч просмотров на YouTube и более миллиона — во «ВКонтакте».

Оригинальная идея кировчан подтолкнула журнал Maxim на запуск флешмоба среди российских пользователей: им предложили делиться неудачными моментами из личной жизни под хештегом #МнеНеДали.

К флешмобу присоединились популярные российские пользователи: своими историями неудач уже поделились журналисты Максим Кононенко и Игорь Мальцев, писатели Митя Самойлов, Вика Самсонова и Александр Гутин, а также авторы Telegram-каналов «Кабинет кайфолога», «Караульный» и «Записки юного врача».

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