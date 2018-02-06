В сети поглумились над жертвами женщин перед свиданиями

В Twitter устроили флешмоб, высмеивающий разное отношение мужчин и женщин к флирту, свиданиям, сексу и отношениям. Микроблогер с ником Настасья Филипповна подсчитала, сколько усилий и средств в сравнении с молодым человеком девушка тратит на свидание.

Шуточный твит начал набирать вирусную популярность, микроблогеры придумали свои варианты шутки, используя конструкцию «с нее — с тебя».

Пользователи предположили, что этот оборот может подойти для описания подоплеки отношений студента Бауманки Артема Исхакова и Татьяны Страховой, которую он убил в январе, после чего совершил суицид.

Пользователи также вспомнили актуальные мемы.

За несколько часов в русскоязычном Twitter появились десятки новых записей, построенных на аналогии «с нее — с тебя (с него/с меня)».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!