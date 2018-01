Последствия смертельно опасного флешмоба показали на видео

Chubbyemu / YouTube

Авторы медицинского YouTube-канала Chubbyemu наглядно показали влияние капсул стирального порошка на организм человека. Ролик посвящен популярному флешмобу Tide Pod Challenge, участники которого на камеру поедают фасованное моющее средство.

В основе видео «Мальчик съел три капсулы стирального порошка. Вот что случилось с его легкими» (A Boy Ate 3 Laundry Pods. This Is What Happened To His Lungs) лежит реальная история подростка, который попытался проглотить несколько порций жидкого средства. Несмотря на то что мальчик предусмотрительно наклонился над раковиной, чтобы при неблагоприятном исходе выплюнуть капсулы, это его не спасло: когда он прокусил оболочку, едкий гель вызвал удушение и кашель.

Из-за частых вдохов моющее средство попало глубже в дыхательные пути. Подростка успели спасти: его мать вовремя вызвала медиков, сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное.

Удушение и ожог пищевода — самые частые диагнозы участников челленджа, который предполагает поедание капсул порошка, похожих на леденцы, перед камерой. Врачи предупреждают, что при неблагоприятном стечении обстоятельств веселое развлечение может иметь летальный исход.

