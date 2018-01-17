Магазины попытались дать отпор опасному флешмобу с поеданием стирального порошка

Американцы заметили, что после опасного флешмоба, участники которого поедают капсулы жидкого порошка Tide, крупные сети магазинов убрали жидкий порошок этой и других марок под стекло или в пластиковые боксы. Снимки из магазинов Walmart, Walgreens, Ralph's и Food 4 Less пользователи публикуют в Twitter и Facebook.

Сообщения приходят их разных частей страны: Калифорнии, Дакоты, Мэриленда и других регионов США.

В Procter&Gamble, которой принадлежит марка Tide, заявили, что спрятать жидкие моющие средства в прозрачные ящики — инициатива продавцов. Впрочем, как заявил Mashable пресс-секретарь компании, некоторая продукция Tide размещалась в защищенных стеллажах еще до флешмоба с Tide Pods.

В Walmart уверяют, что размещение Tide Pods в защитных боксах никак не связано с тем, что молодые пользователи соцсетей повадились их есть. Другие сети не ответили на запросы журналистов.

Издание указывает, что цветные капсулы Tide Pods вызывают беспокойство родителей уже несколько лет. Отмечается, что дети могут путать токсичные капсулы с конфетами. Поедание Tide Pods грозит рвотой, потерей сознания и может привести к остановке сердца. По данным канала CBS, поедание моющего средства спровоцировало по меньшей мере 10 смертей. Производитель Tide призвал покупателей ни в коем случае не есть Tide Pods.

Тем временем к флешмобу Tide Pod Challenge, суть которого — съесть на камеру капсулу стирального порошка, — присоединились десятки подростков по всему миру. Некоторые пытаются готовить капсулы перед употреблением и сервируют их на тарелке. После поедания тинейджеры передают эстафету другим.

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