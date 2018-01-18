Смертельно опасный флешмоб в сети попытаются остановить

Администрация YouTube удалит все ролики с флешмобом Tide Pod Challenge, в рамках которого пользователи массово поедают капсулы стирального порошка и выкладывают видео в сеть. Об этом в четверг, 18 января, сообщает BuzzFeed.

По словам представителей видеохостинга, принципы сообщества YouTube не позволяют публикацию роликов, поощряющих действия, которые могут нанести вред здоровью. «Мы работаем над тем, чтобы оперативно избавиться от видео, нарушающих нашу политику», — заявили они.

К YouTube также присоединилась компания Procter and Gamble, владеющая брендом Tide. Ее представители заявили, что уже начали сотрудничество с социальными сетями, чтобы удалить потенциально вредный контент.

Материалы по теме Пора просыпаться Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье

Судя по данным американской Ассоциации токсикологических центров (AAPCC), в 2016 году ее сотрудниками было зафиксировано более 39 случаев намеренного поедания стирального порошка Tide подростками, 53 случая в 2017-м и 39 случаев за первые две недели 2018-го.

Tide Pod Challenge начал активно распространяться по сети в начале января. Подростки принялись массово поедать гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передавать эстафету друзьям, чтобы те последовали их примеру. Врачи предупреждают, что стиральный порошок содержит чрезвычайно токсичные вещества для человеческого организма.

Скорее всего, флешмоб начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



