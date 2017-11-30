Вдохновивший мир на Ice Bucket Challenge инвалид умер

Американец Энтони Сенеркья (Anthony Senerchia), вдохновивший людей по всему миру на благотворительный флешмоб Ice Bucket Challenge, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Time.

14 лет назад Сенеркье поставили диагноз боковой амиотрофический склероз (ALS) — болезнь центральной нервной системы, которая приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

«Он неустанно трудился, чтобы повысить осведомленность об ALS и был начинателем всемирно известного вызова Ice bucket», — говорится в некрологе. По словам его жены Жанетт Хейн (Jeanette Hane), он был настоящим борцом и смог прожить на 10 лет дольше, чем прогнозировали врачи.

Точное происхождение Ice Bucket Challenge неизвестно — первые вызовы были направлены на благотворительность без какой-либо привязки к конкретной болезни. Впервые о необходимости борьбы с ALS заговорил брат Сенеркьи, игрок в гольф Крис Кеннеди. После его публичного обливания водой люди начали массово переводить пожертвования в фонд изучения бокового амиотрофического склероза.

Флешмоб Ice Bucket Challenge приобрел вирусную популярность летом 2014 года. Тогда в нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, музыканты, актеры и многие другие.

За два месяца на финансирование исследований было пожертвовано более 115 миллионов долларов.