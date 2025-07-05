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22:53, 5 июля 2025Россия

В российском регионе отразили атаку БПЛА

Губернатор Анохин: Система ПВО сбила 11 БПЛА в Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 5 июля, сбила 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Атаки происходили в несколько волн днем и ночью. Благодаря слаженным действиям военных и эффективной системе защиты нам удалось уберечь людей, а также сохранить объекты инфраструктуры», — написал губернатор Смоленской области.

Анохин подчеркнул, что украинские беспилотники действовали практически вслепую потому, что «именно ограничения работы мобильного интернета не позволили врагу добиться нужного ему результата».

Ранее стало известно, что система ПВО сбила 48 БПЛА самолетного типа в небе над рядом российских регионов. Уточняется, что попытка атаки была отражена в период с 13:50 до 19:00 по МСК.

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