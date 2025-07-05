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23:22, 5 июля 2025Мир

Верховный лидер Ирана появился на публике впервые за долгое время

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи появился на публике впервые за долгое время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта. Политик принял участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, пишет агентство IRNA.

День Ашура в этом году наступает 5 июля по григорианскому календарю. Этот праздник отмечают все мусульмане.

«Момент появления лидера [Исламской] революции в [культурно-религиозном центре] хосейние имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры», — сказано в описании видео с участием Хаменеи.

Ранее было подсчитано, что верховный лидер Ирана не появлялся на публике уже 25 дней. По данным Bild, он прятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.

Ранее в Тель-Авиве объяснили, что Израиль не имел оперативной информации об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но рассматривал возможность его устранения.

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