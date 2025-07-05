Верховный лидер Ирана появился на публике впервые за долгое время

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта. Политик принял участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, пишет агентство IRNA.
День Ашура в этом году наступает 5 июля по григорианскому календарю. Этот праздник отмечают все мусульмане.
«Момент появления лидера [Исламской] революции в [культурно-религиозном центре] хосейние имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры», — сказано в описании видео с участием Хаменеи.
Ранее было подсчитано, что верховный лидер Ирана не появлялся на публике уже 25 дней. По данным Bild, он прятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.
Ранее в Тель-Авиве объяснили, что Израиль не имел оперативной информации об уничтожении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но рассматривал возможность его устранения.