Верховный лидер Ирана почти на месяц спрятался в бункере

Bild: Верховный лидер Ирана Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что за это время Хаменеи выпустил два видеообращения к нации, но оба ролика были записаны из убежища. По данным Bild, он спрятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.

Ранее Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази объявил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Религиозный лидер издал фетву в ответ на угрозы в адрес Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. Он назвал действия США и Израиля агрессией против исламской уммы.