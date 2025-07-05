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16:45, 5 июля 2025Мир

Верховный лидер Ирана почти на месяц спрятался в бункере

Bild: Верховный лидер Ирана Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что за это время Хаменеи выпустил два видеообращения к нации, но оба ролика были записаны из убежища. По данным Bild, он спрятался в бункере вскоре после начала ударов Израиля и не выходит из него по соображениям безопасности.

Ранее Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази объявил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Религиозный лидер издал фетву в ответ на угрозы в адрес Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. Он назвал действия США и Израиля агрессией против исламской уммы.

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