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17:37, 30 июня 2025Мир

В Иране объявили Трампа и Нетаньяху врагами Бога

Великий аятолла Ирана Ширази объявил Трампа и Нетаньяху «врагами Бога»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: Kevin Mohatt / File Photo / Reuters

Великий аятолла Ирана Насер Макарем Ширази объявил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мохаребами» — врагами Бога. Об этом сообщает Rooziato.

Религиозный лидер издал фетву в ответ на угрозы в адрес верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, а также других религиозных деятелей и ученых. Он назвал действия США и Израиля агрессией против исламской уммы.

«Все мусульмане мира обязаны заставить этих врагов раскаяться в своих словах и поступках. Если на этом пути они понесут трудности или ущерб, им будет воздано как мученикам на пути Бога», — говорится в тексте фетвы.

Ранее Трамп, комментируя заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе над Израилем, заявил, что у Тегерана нет будущего. Он назвал представителей республики злыми, враждебными и несчастными. «Посмотрите, что это им дало — выжженная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика», — указал политик.

Трамп отметил, что рассматривал отмену санкций против Ирана, но теперь передумал.

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